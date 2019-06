Pero para Scorsese, la cinta trata ampliamente sobre lo que queda de ese espectáculo desenvuelto, cuando Dylan lideró una caravana de músicos, artistas y poetas (entre ellos, Allen Ginsberg, Ramblin’ Jack Elliott, Joni Mitchell y Bob Neuwirth) por una tormenta nacional. Con la cara pintada de blanco y los ojos flameantes, el músico ofreció interpretaciones feroces de A Hard Rain’s A-Gonna Fall, Isis, Hurricane y When I Paint My Masterpiece.

Scorsese ha estado pensando últimamente en lo que perdura culturalmente. El cine con el que creció y que hace, ha dicho, se ha ido víctima de la dominancia del blockbuster. Tuvo que trabajar incansablemente para hacer su última cinta, la apasionada épica religiosa Silence. Ha pasado una década, apunta, desde que un gran estudio financió uno de sus filmes. (Paramount sólo distribuyó Silence).

“Veo esto y digo: ¿qué tal si me quedan otros 20 años, dónde conseguiré financiamiento? No será de los estudios. Ellos necesitan taquillazos. Yo no los hago”, dijo. Uno tiene un tiempo limitado en la vida. Yo necesito hacer estas películas; simplemente necesito hacerlas. Entonces, ¿a dónde voy?

Primera obra para Netflix

Rolling Thunder es la primera obra de Scorsese para Netflix, que este año también estrenará su muy anticipada épica de la mafia The Irishman. Netflix fue la única dispuesta a financiar el filme de 125 millones de dólares (costo que se ha incrementado desde entonces) sobre las reflexiones de un exsocio y sicario de Jimmy Hoffa.

Nadie más lo hizo, nadie más , dijo Scorsese. “Decidimos hacerla en el entendido de que quizá jamás se exhiba. Nos dijeron ‘Vas a tener un periodo en los cines’, unas pocas semanas o lo que sea. Y dije ‘bien’. La idea era hacer la película.

Esto tiene mucho que ver con la perspectiva de tener 76 años, para mí, para De Niro, Pacino, Pesci. Era algo que tenía que hacerse.

Desde Italianamerican de 1974, retrato de sus padres, Scorsese ha alternado con frecuencia entre películas de ficción y documentales. Espero que una informe a la otra , explicó.

Considera tan importantes las cintas musicales como las narrativas. Esas comenzaron, por supuesto, con The Last Waltz de 1978, el clásico filme sobre la despedida de The Band. Dylan apareció en ella, como también en el documental de Scorsese más directo sobre el músico No Direction Home, de 2005.

Aunque son contemporáneos que comenzaron en los 60 en Nueva York, a menudo han sido como barcos que se cruzan en la noche.

“Yo no era un hippy. Me gustaba la idea. Yo estaba en la Universidad de Nueva York en aquel entonces o en Washington Square College en 1961. Iba al edificio en la calle Greene. Al otro lado había un lugar Gerde’s Folk City y un tipo, Bob Dylan, tocaba ahí. Yo pasaba de largo. Estábamos haciendo cine”.