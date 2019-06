A

lgunos piensan igual , otros distinto y, con el beneplácito de Estados Unidos, todos predican las formas más trogloditas del pensamiento lumpen irracional. Son los hijos y nietos de la escritora Ayn Rand (1905-82), y de otros insignes ideólogos del conservadurismo liberal o liberal conservadurismo, tanto da.

En Chile, el principal asesor del presi­den­te Sebastián Piñera se llama Axel Kai­ser Barents-von Hohenhagen. Tiene 38 años, una mirada que espanta y cree que los derechos sociales son un mito . Según las sociólogas Barbara Ester y Camila Vo­llen­veider (investigadoras del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolíticas, Celag), la influencia de Kaiser sobre Piñera ha conseguido moldear su actual gabinete.

Autor de La miseria del intervencionismo, La tiranía de la igualdad y El engaño populista (en coautoría con la guatemalteca Gloria Álvarez), Kaiser incorporó al equipo ministerial a tres miembros de la entidad que preside, la Fundación Para el Progreso (FPP, financiada por el ex propietario de los supermercados Líder): Gerardo Varela (ex de Educación), Mauricio Rojas (Cultura Artes y Patrimonio) y en cancillería el renegado de izquierdas y ex embajador en México, Roberto Ampuero.

Asociada al Ayn Rand Institute y el Atlas Society, la FPP promueve una ideología ultraliberal en lo económico y la descontaminación del ideario de izquierdas enquistado en las instituciones , mediante un cambio cultural . En tanto Libertad y Desarrollo (otra fundación de ultraderecha aunque más moderada que la del agresivo káiser ) está dirigida por el ex dirigente estudiantil pinochetista Cristian Larroulet, ministro secretario general de la primera presidencia de Piñera y actual jefe de asesores presidenciales.