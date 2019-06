De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de junio de 2019, p. 12

La defensa de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), prepara un documento con pruebas, pelos y señales para tratar de demostrar que el ex funcionario no incurrió en actos de corrupción en la compra de una planta de fertilizantes –por la que ahora enfrenta un proceso penal– y que esa operación fue autorizada por un consejo de administración, en el que participaban varios secretarios de Estado del gobierno anterior.