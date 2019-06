▲ Por acciones como las del ex director de Pemex Emilio Lozoya (en la imagen) en el mundo ubican a México como uno de los países más corruptos, aseguró Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Descartó que las autoridades actúen por animadversión. Foto Roberto García Ortiz

Este martes venció el plazo que Emilio Lozoya tenía para ponerse a disposición de un juez de control. El lunes, el ex director de Pemex señaló que no se presentaría a comparecer, debido a que no existían condiciones ni garantías legales para acudir, ya que es claro que si lo hacía lo vincularían a proceso, así como dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se le imputa no lo amerita. Pero aseguró estar dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados durante su gestión al frente de la paraestatal.

Para el abogado Javier Coello Trejo, el impartidor de justicia de control evaluará la situación legal del ex funcionario y deberá informar al juez de amparo su inasistencia, y éste a su vez decidirá si conserva la medida cautelar que lo protege.

En tanto, otro juez negó la suspensión definitiva a Marielle Helene Eckes, cónyuge del ex funcionario, quien solicitó la protección de la justicia para que no fuera privada de libertad, por lo que puede ser detenida si es que se libra una orden de captura en su contra. Había solicitado la protección de la justicia al considerar que una juez de control del reclusorio norte hubiera otorgado alguna orden de aprehensión.

El juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México advirtió que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin no se presentó a las instalaciones a firmar el Sistema de Control Biométrico, por lo que incumplió con uno de los requisitos para mantener vigente la suspensión definitiva que le concedió el 4 de junio, a fin de evitar su captura girada en su contra por presuntas operaciones con recursos de origen ilícito.

Hay una persecución mediática en mi contra desde 2017, cuando se me acusó, se me ha juzgado y se me ha condenado, violando en mi perjuicio los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Detrás de esta campaña mediática hay intereses de poder los cuales serán develados en su momento , señaló en la misiva, aunque su abogado confirmó que ampliarán la demanda de amparo y que dentro de 10 días presentarán un informe con nombres y fechas para responder las acusaciones contra su cliente.

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, rechazó que las acusaciones en contra de Emilio Lozoya sean de carácter personal, por animadversión. Señaló que actos como los del señor Lozoya ubican a México como uno de los países más corruptos del mundo. Entrevistado antes de participar en un seminario sobre lavado de dinero, aseguró: “Lo único que puedo decir es que nosotros actuamos conforme a derecho y no hay ningún acto arbitrario o ilegal a razón de que la Ley de Instituciones de Crédito facultan en el artículo 115 a la UIF para congelar las cuentas de todas las personas que estaban presuntamente involucradas con el pago de un presunto soborno por la adjudicación y la venta de la planta de hidrogenados.