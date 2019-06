El documento no precisa cifras, pero advierte que en Tecámac y Zumpango está abandonada casi la mitad de las viviendas construidas, y 10 por ciento de ese porcentaje está vandalizado.

Hay crecimiento desordenado de áreas habitacionales. En redes se plantea que existe abuso de las constructoras que no respetan los lineamientos del plan de desarrollo, cambian densidades y construyen con baja calidad , señala.

Los fraccionamientos son zonas de hacinamiento habitacional, no cuentan con áreas verdes ni deportivas que permitan el esparcimiento sano. Y reconocen autoridades federales que los proyectos no avanzan. El Infonavit, por ejemplo, no autoriza construcción de viviendas, pues las existentes son usadas de fin de semana o están abandonadas .

Destaca que en la zona no hay transporte eficiente que facilite la movilidad de la población, por lo que los propietarios prefieren abandonar que pagar pasajes excesivos .

La MIA argumenta que el proyecto de las ciudades bicentenario no solucionó movilidad, ni sustentabilidad, ni compatibilidad ecológica.