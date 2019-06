Martínez Palomo, quien dirigió el Cinestav de 1995 a 2002, dijo que en los 50 años de labor como cien­tífico no se ha vivido la incertidumbre que hay en este momento ­debido a los recortes absolutamente absurdos , pues a los trabajadores del centro donde se desempeña les redujeron los salarios, no sólo a los investigadores. Estamos frente a una situación de verdadera desolación , agregó.

Adolfo Martínez Palomo, jefe del departamento de Patología Experimental del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), y Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), quienes serán galardonados por la Fundación Carlos Slim por su trayectoria, hicieron un llamado al gobierno federal para que la ciencia e investigación no sean afectadas por los recortes presupuestales.

Rivera Dommarco indicó que sin investigación científica no hay innovación, sin innovación no puede haber prosperidad . Agregó que sin evidencia científica no puede haber políticas públicas que nos lleven verdaderamente a combatir la pobreza, a lograr que la salud llegue a los más necesitados .

Comentó que es importante que en el Plan Nacional del Desarrollo 2019-24 se apoye a la ciencia y la tecnología, por sus aportes al desarrollo económico de una nación. Resaltó que los reconocimientos de la fundación son una bocanada de aire fresco , ante el panorama mundial en el área científica.

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud será reconocido con el Premio a la Institución Excepcional 2019, por sus aportaciones al estudio de las enfermedades tropicales, así como la investigación de enfermedades transmisibles y no transmisibles, estudios sobre el sistema de salud, encuestas nacionales y desarrollo de tecnologías e intervenciones.

Ricardo Mújica, director ejecutivo de la fundación, indicó que los ganadores fueron elegidos por un jurado de expertos independiente. Los ganadores recibirán, además del reconocimiento, 100 mil dólares por la labor realizada por en favor de la salud de la población de América Latina.