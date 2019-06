–H

az por procurar que la libertad te deje libre, que la sensibilidad te transmita y transmita el sentido de tu sentir, que la imaginación diga y te diga en símbolos lo real de la realidad. Eso es lo que ellas hacen, pero tú no te permitas dejar de procurarlo –dijo.

–El verdadero poeta, el verdadero artista, intuye hacia donde va el tiempo, los tiempos qué caminos habrán de agarrar. Y los grandes no se quedan en la época. Quienes en ella finalmente se quedan son muy agradecibles, quede claro, pero los grandes la rebasan, y si de veras grandes no sólo con mucho sino con mucho y a todo lo que da, que es quietamente, sin alharaca alguna, como si nada. Los grandes grandes son, o eso imagino –dijo–, porque se saben tan pequeños, tan mínimos se vuelven, que dan (su obra da, dicho mejor) con el centro de los tiempos, en mi imaginación también tan mínimo. Y el centro de los tiempos, que presupongo mínimo, muy mínimo, ¿qué es? Si no la eternidad, algo por el estilo. En todo caso, cierta orientación: ‘‘Has llegado al lugar del que parten, o parece, ¿tú cómo la ves?, los caminos del tiempo’’–. Sonriente, remató: –Es una broma; espero que bonita...