Y para ellos Alemania resulta ser el lugar ideal, no sólo para resguardarse de las acciones judiciales, sino para obtener impunidad. Mientras, se acumulan pruebas en su contra, como lo casita de 40 millones de pesos en Ixtapa cortesía del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA, empresa privatizada por Carlos Salinas de Gortari), por mucho que la defensa asegure que sólo se trata de desviar la atención .

Pues bien, son muchas las pruebas que tiene la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el ex funcionario ya debería estar tras las rejas, pero la filtración de un servidor público imprudente y ansioso de enchiquerar al ex director de Pemex, ayudó a Emilio Lozoya y a su hermana, pues tuvieron tiempo más que suficiente para ampararse, poner pies en polvorosa y escapar de la justicia mexicana.

Descubiertas algunas de las tropelías por él cometidas como director general de Pemex, inhabilitado como funcionario público, congeladas sus cuentas, las de su hermana y las de su esposa, con una orden de aprehensión en su contra, emitida una ficha roja de Interpol para su captura y prófugo de la justicia, Lozoya Austin asegura que no asistió al juzgado porque tengo todo el derecho de cuidar mi libertad , amén de que se dice víctima de una persecución política y mediática , detrás de la cual hay intereses de poder que serán develados en su momento .

De acuerdo con dichas fuentes, esa es la razón real y no los pretextos banales que el ex funcionario hizo públicos, por la que Lozoya incumplió la orden legal de presentarse ayer en el juzgado de control con sede en el Reclusorio Norte, donde está radicada la investigación en su contra.

u defensa lo ha negado de manera reiterada, pero fuentes ligadas al proceso judicial que se le sigue a Emilio Lozoya Austin, sostienen que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), prófugo de la justicia mexicana, se encuentra en Alemania –nación de la que su esposa es oriunda, además de que él tiene esa ciudadanía–, donde goza de protección jurídica, toda vez que México no tiene tratado de extradición con ese país europeo.

Por cierto, a su socio y compadre en diversos negocios turbios o abiertamente ilegales no le dio tiempo para tanto –ni para tramitar un amparo–, porque Alonso Ancira Elizondo –uno de los dueños de AHMSA– fue detenido y encarcelado en Palma de Mallorca, España, y con esta nación México sí tiene tratado de extradición.

La Jornada lo resume así: “El juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, advirtió que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, no se presentó en las instalaciones a firmar, por lo que no cumplió con uno de los requisitos que le impuso para que surta efecto la suspensión definitiva que le concedió el 4 de junio contra la orden de aprehensión girada en su contra por presuntas operaciones con recursos de origen ilícito.

“Ayer venció el plazo que tenía para ponerse a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en su contra… Con esta decisión Lozoya Austin sigue prófugo de la justicia, pues desde el 29 de mayo es buscado en más de 190 países por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), quien emitió una ficha roja para su captura a petición FGR”.

Pero bueno, el punto caliente (para la clase política) es la amenaza de Emilio Lozoya, hecha pública el pasado 30 de mayo, y reiterada cada vez que puede –y puede seguido– por su abogánster Javier Coello Trejo: si caigo yo, caen todos ustedes, como fichas de dominó. De hecho, Coello Trejo anunció que “a partir del lunes 17 de junio estará listo un documento donde se involucran nombres de ex funcionarios del gobierno federal, bancos, y fechas… con pelos y señales”. Todo, con tal de evitar las rejas.

Las rebanadas del pastel

Él dice que ya lo explicó todo , pero, ¿por qué llaman a Marcelo Ebrard a comparecer en todas partes? ¿Será que nadie le cree?

