a prudencia es una cosa, pero ya no podemos agachar más la cabeza. Trump está enfermo (...) México tiene dignidad: ya no debemos agachar la cabeza; ya no , dice con énfasis el sacerdote católico y defensor de migrantes y derechos humanos Alejandro Solalinde, luego de declararse absolutamente convencido de que la Guardia Nacional no podrá frenar el flujo de migrantes que desde el sur mexicano buscarán alcanzar suelo estadunidense.

Los cárteles de la trata de personas, entre los que incluye de manera destacada a los agentes del Instituto Nacional de Migración, simplemente encarecerán el costo del traslado de extranjeros del sur al norte y habrá más violencia y dolor para los viajeros, pero no se le podrán entregar buenas cuentas a Washington, vaticina el cura que el sábado recién pasado pronunció un discurso en Tijuana ante el presidente López Obrador. A los elementos de la Guardia Nacional, asegura, los migrantes se les colarán bajo los pies .

Junto con el doctor Javier Urbano, catedrático de la Universidad Iberoamericana especializado en asuntos de migrantes, el sacerdote Solalinde criticó a fondo el funcionamiento de la Secretaría de Gobernación, en especial por cuanto hace al subsecretario Alejandro Encinas, y del Instituto Nacional de Migración, dirigido por un académico que ha sido un fracaso como servidor público, Tonatiuh Guillén. En realidad, señalaron Solalinde y Urbano en un programa de Radio Centro, a cargo de un tecleador astillado (https://bit.ly/2F4f1Mt), la carencia de una política migratoria sustentada, democráticamente apoyada y eficazmente aplicada ha provocado las condiciones queha aprovechado la administración Trump para presionar y doblegar a México.