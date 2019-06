E

l presidente Trump apareció ayer ante los medios con una hoja de papel que supuestamente contiene acuerdos secretos con el gobierno mexicano. Un fotógrafo tomó un acercamiento y reveló que estaba blofeando. Por su lado, el canciller Marcelo Ebrard llamó a una conferencia de prensa para dar lectura al documento original; no hay nada que se haya convenido en lo oscurito. Es predecible que Trump siga haciendo campaña para su releccion tomando a México como señuelo. Resultaría insano seguirlo paso a paso. El canciller Ebrard tiene la responsabilidad que le encomendó el Presidente de la República de desplegar a la Guardia Nacional en la frontera sur para que deje de ser porosa, y otras acciones de enorme importancia. El tiempo de que dispone es precioso. Trump nunca se atreverá a ejecutar el tarifazo porque entonces perdería la relección. Aun así, sabiendo que amenaza con una pistola sin balas, México ha adquirido un compromiso abierto, público, y debe cumplirlo lo mejor posible y en el tiempo convenido.

Lozoya embarra a Peña Nieto