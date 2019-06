Xinhua, Afp, Sputnik y Europa Press

Miércoles 12 de junio de 2019, p. 26

Brasilia. El juez Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, informó ayer que la segunda sala de esta máxima corte discutirá el próximo 25 de junio un pedido de habeas corpus presentado por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso sin pruebas desde abril de 2018 por un caso de corrupción que involucra a la empresa OAS, que habría pagado sobornos a cambio de supuestas concesiones en Petrobras.

El máximo tribunal cerró su audiencia sin abordar el pedido de liberación del Lula –que en un inicio fue de 12 años y un mes de prisión y después se redujo a ocho años y 10 meses– pese a haberlo incluido en su agenda desde la noche del lunes pasado.

Los cinco magistrados se retiraron sin informar cuándo abordarían el tema de la liberación nuevamente, aunque acordaron agendar para el 25 de junio, en la segunda sala, otro recurso presentado por los abogados del ex mandatario que cuestiona directamente al ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Por protocolo judicial, este caso se enviará posteriormente al plenario para ser evaluado por sus 11 miembros en una votación definitiva, la cual aún no tiene fecha.

Los abogados de Lula piden una recusación ante la imparcialidad de Moro en el juicio contra Lula, luego de que el portal de filtraciones The Intercept publicó el pasado domingo conversaciones privadas entre el ex juez y el jefe de fiscales de la operación Lava Jato (Lavado Rápido), Deltan Dallagnol, lo que evidencia una persecución jurídica contra el ex líder sindical.