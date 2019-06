En ese contexto, el ministro del Interior, general Vladimir Kolokoltsev, compareció brevemente ayer ante las cámaras de televisión para anunciar: como resultado de los análisis y peritajes biológicos, criminalísticos, dactiloscópicos y genéticos hemos tomado la decisión de dar por cerrada la causa penal contra el ciudadano Ivan Golunov debido a que no se ha podido demostrar que cometiera delito alguno. Esta misma tarde será puesto en libertad (del arresto domiciliario) y se retirarán las acusaciones en su contra .

Por primera vez, la solidaridad de los periodistas rusos con un colega injustamente perseguido –incluso los canales de la televisión pública subordinados al Kremlin exigieron la noche del lunes una investigación imparcial y desearon la pronta liberación de Golunov– sacudió a la incipiente sociedad civil de este país que, desde el sábado anterior, no cesó en demandar su inmediata liberación.

Moscú. El periodista Ivan Golunov, reportero de investigación del portal de noticias Meduza, no cometió ningún delito y quedó en libertad ayer, la víspera de que miles de personas –a juzgar por la indignación que provocó su detención plagada de irregularidades– se proponían salir a las calles de Moscú y otras ciudades rusas a protestar contra la impunidad de los corruptos que, usando a policías como instrumento represivo a su servicio, lo querían condenar a 20 años de prisión por supuestamente fabricar y vender drogas.

▲ Ivan Golunov conversó con colegas periodistas ayer, al salir de la oficina del Comité de Instrucción, en Moscú, donde le comunicaron que al no existir pruebas de las acusaciones que enfrentaba quedaba en libertad. Foto Ap

Deben ser protegidos los derechos de cualquier persona, al margen de cuál sea su profesión , dijo Kolokoltsev antes de dar por terminada la grabación.

La noticia se recibió con júbilo. “Todos juntos hicimos algo impensable: pusimos fin a la persecución de una persona inocente. (…) Nos alegra que el poder haya escuchado a la sociedad. La libertad de Ivan es un motivo de genuina alegría. La alcaldía de Moscú no quiere autorizar la manifestación de mañana (12 de junio, Día de Rusia, fiesta nacional), proponemos reunirnos para brindar y celebrar y dentro de unos días estamos seguros de que no podrán negarse a conceder la autorización”, afirman en una declaración conjunta Galina Timchenko e Ivan Kolpakov, máximos directivos de Meduza, junto con connotados periodistas de otros medios.

Agregan que no pararán hasta averiguar quién ordenó encarcelar al periodista. Advierten: no se dijo quiénes organizaron la operación contra Golunov. El grupo de periodistas que reunimos, ahora con Ivan, continúa su trabajo. Es sólo el comienzo, hay mucho por hacer para que lo sucedido no se repita con nadie .

Horas después de emitirse la declaración, la alcaldía de Moscú se adelantó a dar permiso para que la manifestación multitudinaria se lleve a cabo el 16 de junio.

El diputado oficialista Aleksandr Jinshtein, presidente de la comisión de seguridad y combate al narcotráfico de la Duma, señaló: “excelente noticia. Ahora surge la cuestión de la responsabilidad penal de quienes lo detuvieron. Si las drogas no eran de Golunov, entonces ellos las ‘sembraron’. Voy a insistir en que se procese a esos policías”.