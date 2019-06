A Texcoco no se le mueve ni un pelo

Pemex es una obligación, no un deber. Es parte del corazón y de la columna vertebral. Queremos una empresa más productiva, con menos corrupción, más eficaz , enfatizó.

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, aseguró ayer que una de las prioridades del gobierno federal será regresar el grado de inversión a Petróleos Mexicanos (Pemex), y aclaró que el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no será reactivado.

A Texcoco no se le mueve ni un pelo, para ser claros y honestos. Santa Lucía se está proponiendo como inversión pública. Todavía no se ha abierto ni se ha considerado abrir a la inversión privada. Entonces, por ese lado no , puntualizó, aunque admitió que la forma en que se canceló mandó señales de incertidumbre.

Explicó que el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía va para adelante. Además, sostuvo, está bien hecho. Por ello consideró que valdrá la pena invertir. Además, quedará listo en el tiempo prometido y sin rebasar el presupuesto proyectado.

Antes de Santa Lucía se van a fortalecer la capital del país y Toluca. Eso nos da 10 años. Los aeropuertos de ambas entidades. Muy importante el papel que va a jugar el Benito Juárez, mejorado, renovado. No conozco los detalles, pero Toluca también. Por cierto, también viene. Aquí sí cabe y se está contemplando, por lo menos a nivel de plática, qué vamos a hacer con el tren México-Toluca , expresó.

Alfonso Romo dijo que si se quiere lograr un crecimiento económico de 4 por ciento durante el sexenio, será necesario contar con certidumbre y confianza.

Finalmente exhortó a los banqueros a aumentar la inversión público-privada, la cual, apuntó, de 100 por ciento, 85 por ciento es del sector privado y 15 por ciento pública.