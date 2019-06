Angélica Enciso L. y Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de junio de 2019, p. 31

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó ayer su respaldo a la jefa de Gobierno de la,Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que su compromiso es entregar una ciudad segura y con esperanza, y en eso, sostuvo: se nos irá la vida .

¡Aquí no se raja nadie! No nos va a vencer la delincuencia , sentenció, al señalar que fue muy difícil llegar a la Cuarta Transformación, que ahora se está viviendo, por lo que cumplirá a los capitalinos y no los va a defraudar.

“Ayer me reuní con familiares de víctimas de delitos; lo hago siempre junto con la procuradora, y ellos me dejaron clavada una frase: ‘No se rinda’”.

Aseguró que no les fallará, para lo cual todos los días trabaja en el tema de la seguridad y es exigente con todo los servidores públicos, pues por encima está el pueblo.

En su discurso durante la entrega simbólica de Programas Sociales de Bienestar que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria capitalina aseguró que se está poniendo orden y disciplina en las instituciones para brindar seguridad y procurar justicia.

Ello, tras admitir que el nivel de corrupción y colusión que había en dichas corporaciones, así como el abandono en que se encontraban, estaban mucho peor de lo que se imaginaba.

Adelantó que este mes llegarán más patrullas a la ciudad y se capacita y forma a los mandos policiacos para brindar mejor atención a la ciudadanía.

Después tocó el turno al titular del Ejecutivo federal, quien al concluir su discurso le manifestó su apoyo, al señalar que no está sola y declarar que se siente muy tranquilo en la Ciudad de México, porque tenemos una extraordinaria jefa de Gobierno . Tras esta aseveración comenzó a corear: No está sola . No está sola .