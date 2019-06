El 29 de diciembre Zapata pidió informes sobre Eduardo Iturbide, que se presentaba a la sazón como coronel villista . Palafox le contestó que era un millonario con grandes haciendas, porfirista y huertista, y muy probablemente, el asesino de Martínez. No hay dato seguro, pero sí la idea de que fue gente de Gutiérrez la que cometió el crimen: en esos días, otros datos sí probados muestran que los eulalistas también intentaron asesinar a Manuel Palafox y Antonio Díaz Soto y Gama, es decir, que se trataba de liquidar la cúpula intelectual del zapatismo… y culpar a Villa.

No se sabe coronel de qué fuerzas villistas (¿las que ya estaban con Eulalio?). En 1941 Iturbide omitió todo ello en sus memorias, pero escribió que me hicieron saber mis amigos diplomáticos, que Villa, por influencia de los zapatistas, me buscaba para juzgarme por no sé cuántos crímenes imaginarios [...] El hecho fue que tuve que esconderme en serio y viví por dos meses en las casas de mis amigos extranjeros .

Francisco Pineda muestra que quienes lo protegieron y salvaron eran agentes de las compañías petroleras y que el secretario de Estado estadunidense, William Bryan, ordenó al agente especial John Silliman haga cualquier cosa para salvar a Iturbide , a quien otro agente de Estados Unidos, León Cánova, sacó clandestinamente del país, con la autorización y la garantía de Eulalio Gutiérrez. Estos datos casi permiten asegurar que el asesinato era parte de un complot organizado por Eulalio contra el zapatismo.

Esta versión aún tiene huecos y necesita verificarse, pero tiene mucho más sentido y mayor apoyo documental que la tradicional. ¿Eso significa que no hubo ejecuciones arbitrarias? Claro que hubo, era una guerra civil: por ello insistimos en que debemos cambiar al país sin violencia. ¿No ordenaron Zapata y Villa algunas de esas ejecuciones? Por supuesto. Pero todo indica que no la de don Paulino Martínez.

Pd: Fuentes y documentación aquí citadas, en pp. 114-117 de: https://bit.ly/2WYLm1I

