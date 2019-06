César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 11 de junio de 2019, p. 13

Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció anoche que no se presentará al juzgado de control con sede en el Reclusorio Norte, donde se radicó la investigación en su contra por el presunto delito de operaciones con recursos de origen ilícito.

Este martes vence el plazo que tiene para ponerse a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en su contra. En una carta difundida en redes sociales, el ex funcionario aseguró estar dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados durante su gestión al frente de la paraestatal.

Dijo que puede aclarar qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga con las consecuencias que haya para cualquier persona .

Sin embargo, señaló, ahora no existen condiciones ni garantías legales para acudir ante el juez, ya que es claro que si lo hace lo van a vincular a proceso, y van a pretender dictar prisión preventiva justificada , no obstante que el delito que se le imputa no lo amerita.

Lozoya Austin es investigado por la compra que realizó a un sobreprecio de la planta Agronitrogenados y desde el pasado 29 de mayo es buscado en más de 190 países por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), quien emitió una ficha roja para su captura a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se le acusa de los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita y provocar graves daños patrimoniales a Pemex por dicha la adquisición, en la que se vio beneficiado Alonso Ancira, socio mayoritario de Altos Hornos de México.