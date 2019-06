Los reconocimientos desde esferas oficiales como el Congreso de la Unión a la generación estudiantil que fue masacrada tanto el 2 de octubre de 1968 como el 10 de junio de 1971, son bienvenidos pero no bastan, lo que se necesita es la acción de la justicia para castigar a los responsables .

Como cada año lo hacen, una vez más integrantes del Comité 68, acompañados por colectivos estudiantiles, normalistas y miembros de organizaciones sociales, marcharon de la Escuela Nacional de Maestros al Zócalo capitalino para conmemorar aquella masacre y demandar castigo a los responsables; el principal, dijeron, el ex presidente Luis Echeverría Álvarez.

Estos aguerridos luchadores sociales del Comité 68 no sólo hicieron alusión al pasado, también se refirieron al presente; basta leer la enorme manta que ocupó la vanguardia de la movilización: No a la guerra, ni con halcones, ni con policías, ni con militares . A la vez que la habitual consigna 10 de junio no se olvida se escuchó una y otra vez.

Los manifestantes llamaron a la organización popular para construir un nuevo modelo nacional que busque el beneficio de todos. En el recorrido participaron figuras icónicas de aquellos movimientos estudiantiles, como el propio Hernández Gamundi y Jesús Martín del Campo, y también se recordó a aquellos que se les han adelantado pero que siguen acompañando la exigencia de justicia, como Raúl Álvarez Garín, María Fernanda Campa –La Chata–, Fausto Trejo y Leopoldo Ayala, por citar algunos.

La movilización concluyó con un mitin en el Zócalo capitalino, donde a nombre de aquella generación Hernández Gamundi indicó no bastan los reconocimientos a la trascendencia de aquel movimiento estudiantil en la transición democrática de México.