Se piensa que al cierre de agosto serán 60 mil, según lo que informó hoy el INM, y no sería raro que rebasen los 100 mil, ese es un cálculo mío , señaló Ramírez.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se equivocan quienes consideran que México se convertirá en tercer país seguro (receptáculo de solicitantes de asilo) o endurecerá las medidas contra los migrantes.

Grupos civiles han advertido que, en los hechos, seremos un tercer país seguro y una extensión de la policía fronteriza de Estados Unidos.

No, no, no, están equivocados , respondió.

Admitió que habrá un aumento en el número de centroamericanos enviados aquí.

Sí, habrá un aumento, pero todos ellos, recordemos, pasaron de forma irregular por nuestro país, y también a Estados Unidos. Algunos traen visa humanitaria de nosotros, ¡eh!

Cuando nos sorprendimos con la cifra de 144 mil (que dio el Departamento del Interior estadunidense, acerca del flujo migratorio en un solo mes) quería decir que ya estaban en nuestro país y que pasaron la frontera norte en mayo.