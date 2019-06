Víctor Ballinas, Enrique Méndez, Angélica Enciso y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 11 de junio de 2019, p. 4

Legisladores de Morena cuestionaron el manejo que dio el gobierno de México al tema migratorio en la negociación con Estados Unidos. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, aseguró que la fracción de su partido se pronunciará en favor de la comparecencia del titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para conocer de viva voz los términos políticos o económicos del acuerdo con el que se impidió la imposición de aranceles a los productos mexicanos.

Mientras, en la Cámara de Diputados el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, calificó de gravísimo que México selle sus fronteras, en contra de los tratados internacionales. Eso es imposible y contrario a derecho .

Monreal también aseveró que “el Senado no admitirá que México sea un ‘tercer país seguro’, eso no es admisible”. En conferencia dijo que no hay un acuerdo internacional (nuevo) como tal ni menos un tratado que el Senado deba ratificar o conocer , después de las negociaciones de la semana pasada.

Sin embargo, destacó que como grupo mayoritario, los legisladores de Morena están en favor de analizar y dictaminar cualquier acuerdo internacional en materia migratoria para que ésta sea ordenada y segura.

Muñoz Ledo atribuyó las presiones de Trump a un juego político en el que, dijo, México no debe caer. Son “bravatas electoreras, demagógicas y changarroides”, afirmó.

Sostuvo que nuestro país “no puede renunciar al derecho humano a la migración. Incluso consideró imposible y contrario que se pueda cerrar la frontera sur para impedir el paso de centroamericanos, porque es excesivamente porosa .

Trasfondo electoral