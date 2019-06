Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 11 de junio de 2019, p. 3

Mediante el acuerdo con Estados Unidos, México impidió la imposición progresiva de aranceles que, llegados al extremo, pudieron colocar al borde del colapso a la economía nacional, y ganó tiempo para demostrar la eficacia de la visión mexicana de que el desarrollo regional atemperará los flujos migratorios, señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien reconoció que del pacto se desprende un plazo de 45 días para que el país reduzca el flujo de indocumentados.

El canciller descartó la existencia de cláusulas secretas, como sugirió el presidente estadunidense, Donald Trump, y detalló que en la negociación –que calificó de tensa y muy difícil – se fijó a México este periodo que, al concluir, obliga a volver a reunirse para evaluar la eficacia de las medidas, que incluyen el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur.

Sin embargo, a pregunta expresa sobre el plazo tan corto para alcanzar la reducción drástica de los flujos migratorios, el canciller justificó: “Es que en las reuniones de la semana pasada mi horizonte de tiempo era de dos días; entonces, si tú me dices: ‘Ganamos 45’, se me hizo buenísimo”. Es decir, no hay tarifas hoy. No hay una amenaza de tarifas en 90 días o en 45 .

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar contento y satisfecho porque con el acuerdo alcanzado se evitó una crisis económica y financiera. Es cosa de imaginar cómo se estaría iniciando esta semana con la aplicación de aranceles , indicó el mandatario, quien indicó que durante la conversación telefónica con Donald Trump acordaron que en 90 días volverán a entablar comunicación para revisar los avances.

Yo estoy optimista y estoy seguro de que no va a haber represalias, porque no va a haber motivos de ningún tipo y México va a seguir siendo un país con oportunidades para la inversión , agregó.

De entrada, el mandatario encabezó una reunión con diversas dependencias involucradas, con el fin de diseñar la instrumentación del plan inmediato para atender la migración que incluye, entre otros aspectos, los programas sociales para ofrecer trabajo, como Sembrando Vida.

Durante su exposición, Ebrard descartó que como consecuencia del acuerdo México vaya militarizar su frontera sur, como se ha cuestionado, pues, argumentó, sólo se desplegará a la Guardia Nacional –dijo sin entrar en mayores detalles– y solamente se adelantará la movilización de efectivos.