E

l peso tuvo un repunte al comenzar la semana, después del doble descalabro sufrido por la amenaza de Trump de aplicar un tarifazo a las exportaciones mexicanas y el tache de dos calificadoras a la solvencia crediticia del gobierno federal y de Pemex. Una tercera calificadora, Standard&Poors, no ha dado a conocer su boleta. De hecho fue el mejor día del peso en casi un año. Banamex cotizó ayer el dólar en 19.50 y Bancomer en 19.59. La semana anterior se disparó a más de 20 pesos.

La Guardia Nacional

Después de una extensa exposición que hizo el canciller Marcelo Ebrard queda claro que la controvertida Guardia Nacional inopinadamente se situó en el centro del conflicto migratorio con Estados Unidos. Esta corporación será la encargada de lograr el casi milagro de que en 45 días –mejor, si tarda menos– disminuya sensiblemente el flujo de migrantes centroamericanos. Es una responsabilidad muy pesada, en realidad será su debut. El comandante es el general Luis Rodríguez Bucio, quien está sujeto al mando civil del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño. La integran policías militares, navales y federales. La institución fue creada mediante una reforma constitucional en respuesta a la crisis de seguridad que sufre el país. Es una propuesta del presidente López Obrador. Hubo de pasar por la aprobación del Congreso federal y las cámaras de diputados locales. Apenas el 26 de marzo 2019 se hizo la publicación de su acta de nacimiento en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y si falla? ¿Si en 45 días no consigue bajar la oleada de migrantes? En la dificultad van incluidos combatir a los polleros y violencia de la región. Entonces los gobiernos de México se reunirían para discutir otro mecanismo: el llamado tercer país seguro, que es un acuerdo bilateral. México daría asilo a los migrantes; o el primer país de asilo, el cual es un enfoque regional que involucra a varias naciones y los migrantes tienen que solicitar asilo en el primero por el que pasan. Esto es lo acordado con Trump, y será un espinoso camino que nuestro país deberá recorrer siempre bajo la amenaza del tarifazo.

Presupuesto base cero