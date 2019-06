Evidentemente, al hacer esta negociación, el rescate que hicieron el año pasado fue pensando en salvar un negocio, no una ciudad, una plaza, un equipo, y si se da, no puedes sacar otra conclusión. Y sí da coraje. Creo que, de confirmarse, fue algo que trabajaron mucho tiempo , señaló Núñez al portal de Mediotiempo.

El proyecto es ser campeón. Sí, hicimos un esfuerzo grande, una gran pretemporada, era el siguiente paso a otros niveles. Vimos la posibilidad de dar un paso adelante, no para atrás y no estoy de acuerdo, las metas son ser campeón, no conozco otras formas , agregó.

Me duele, sí estoy dolido, también tengo coraje. No sé cuál es la situación, hablé con uno de los jefes, no sé qué va a pasar con el equipo, por lo visto es que se va a Primera A y no quiere decir que no pueda estar en esa división, pero hay formas, y formas de proyectos , declaró el directivo en entrevista con ESPN.

Que no pierdan el tiempo, que no pierdan el amor por el juego, la carrera del futbolista es corta , comentó el Ojitos, quien pese a la mala fama del dueño de los Tiburones Rojos, Fidel Kuri Grajales, señaló que no tiene argumentos para no creer en él.

Perdóname, pero yo no puedo desconfiar de él. A mí no me ha hecho nada. Quiero entender que si hay adeudos, se les van a cubrir. Creo que les van a pagar y debe haber un depósito, más lo desconozco. Creo que si les deben les van a pagar. No sé cuánto o cómo. A mí no me deben nada , aseveró.

En tanto, Santiago Baños, presidente deportivo del América, aseguró que las contrataciones del conjunto azulcrema estarán condicionadas a la eventual baja de algún jugador.

No estamos pensando en muchas negociaciones. Estamos a la espera de las ofertas que tengamos y si no hay salidas no habrá llegadas. Tenemos un plantel fuerte y sólido y probablemente contratemos a algún jugador del mercado nacional, pero nada más. No nos sobra gente, estamos muy contentos con el plantel, si viene una buena oferta que nos interese nos sentaremos a analizarla , expresó.

Respecto de la posible salida del defensa Edson Álvarez, comentó: Hubo acercamientos y lo vienen siguiendo mucho, pero no existe una oferta; obviamente he tenido reuniones con su representante, hubo pláticas, pero una oferta formal en la que tengamos un monto establecido, todavía no .

Por su parte, Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, señaló que el objetivo para el Torneo Apertura 2019 es tener más silbantes de calidad.