Juan Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 11 de junio de 2019, p. 5

Actopan, Hgo., Con la finalidad de colocar una pesada estructura metálica y montar un enlonado, trabajadores de una empresa privada utilizaron dos grúas en la explanada de la capilla abierta del ex convento de San Nicolás Tolentino de Actopan, que data de los siglos XVI y XVII, monumento histórico en resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). No obstante que este organismo no ha otorgado el permiso correspondiente, la estructura fue instalada para brindar sombra a los asistentes al festejo de la parroquia de la localidad por 25 años de curato del sacerdote Valente Constantino Urbano, efectuado el domingo pasado.

Perforaciones en la explanada de la capilla

Para colocar la estructura tubular se hicieron perforaciones en esa explanada de la capilla abierta, donde hay murales con temas religiosos que datan de la época colonial.

De acuerdo con autoridades del municipio de Actopan, el ex convento, la explanada y la capilla abierta son monumentos históricos a cargo del INAH, por lo que el ayuntamiento carece de facultades para impedir la colocación de la estructura. También se montó otra dentro de la capilla, donde Valente Constantino ofició una misa.

Hasta la tarde del domingo algunos tornillos y tuercas utilizados en la estructura estaban tirados dentro de la capilla abierta.

El pasado 5 de junio Andrea Aldama, secretaria particular de Héctor Álvarez, delegado del INAH en Hidalgo –quien se negó a recibir a este corresponsal con el argumento de que estaba en una reunión importante– confirmó que la explanada de la capilla abierta ‘‘es parte del ex convento; es un monumento federal”.