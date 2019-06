Dice que en el jardín de niños se distraía porque cuando ingresó ya sabía sumar, leer y escribir, mientras a sus compañeros apenas los ponían en contacto con estas materias y por ello lo cambiaron de escuela. Señala que aprovecha el tiempo leyendo libros. Su favorito es 1984, de George Orwell, y le gusta la saga Star Wars, de George Lucas. En las otras escuelas era muy impaciente; lo que me enseñaban ya lo sabía y me aburría. Platiqué con mis papás, quienes buscaron otras soluciones, entre ellas, el Cedat. En esta institución me aceptaron luego de hacerme un diagnóstico .

Para considerar sobredotado a un individuo, éste debe tener un coeficiente intelectual superior a 130 puntos. En algunos casos los niños con estas características sufren segregación y acoso escolar. Sandra Gudiño, directora de la maestría en educación del Instituto Tecnológico de Estudios Superior de Monterrey, explica que aunque los menores con esta capacidad intelectual tienen un talento particular, pertenecen a una minoría que en muchas ocasiones es discriminada.

“En el país se excluye a las minorías, es decir, se hace trato diferenciado hacia quienes aparentemente no son iguales al resto, y esta conducta no es exclusiva de los pares, sino también de los profesores o directivos. Hay un factor de incomprensión, y mucho acoso no evidenciado no necesariamente tiene que ver con golpes o agresiones físicas, sino con exclusión.