Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 10 de junio de 2019, p. 31

La mala calidad del aire no sólo se presenta en las grandes zonas metropolitanas del Valle de México (ZMVM), Guadalajara y Monterrey, sino también, en Mexicali, Torreón, Toluca y Querétaro, entre otras ciudades, en las que se violan las normas de los principales contaminantes por número de días y con altos índices.

Además, hay contaminación en zonas agrícolas por plaguicidas e incendios y deben supervisarse las áreas naturales protegidas, sostuvo Amparo Martínez, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc).

La funcionaria advirtió que falta cumplimiento en las entidades para medir la presencia de contaminantes, ya que de 34 sistemas de vigilancia de la calidad del aire, en 2017, en 14 no se tuvo información. Todos los estados tienen estaciones de supervisión que en algún momento fallan y no funcionan de forma continua; cuando se quiere hacer estadísticas, no se puede porque no hay información de todos los días del año, señaló.

El Estado debe tener información de las condiciones atmosféricas del territorio; el reto es que cada entidad tome la responsabilidad de mantener su estaciones y las mantenga conectadas. Las que aún carecen de ellas son Quintana Roo y Baja California Sur, apuntó Martínez en entrevista. Detalló que Monterrey alcanza altos picos de concentración de partículas suspendidas PM10 y Guadalajara, de ozono, con lo cual superan a la Ciudad de México; no obstante, en esta última ocurren más días por arriba de las normas.

Cambios de concentraciones

Víctor Hugo Páramo, titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), explicó que las concentraciones más elevadas de contaminantes no se dan en el valle de México, como ocurría hace casi tres décadas, sino en otras ciudades, pero por número de días sin buena calidad del aire la ZMVM ocupa el primer lugar. En Guadalajara y la región de El Bajío hay concentraciones de ozono por la actividad industrial y de partículas provienentes de las actividades agrícolas, dijo.