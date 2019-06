Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Lunes 10 de junio de 2019, p. 12

En los abusos sexuales cometidos por ministros de culto la manipulación de las víctimas y la justificación de sus actos mediante elementos religiosos es una constante, coincidieron especialistas.

En el caso del líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, acusado de tráfico de personas, pornografía infantil, violación de menores, entre otros, –según los testimonios difundidos– habría dicho a una de las víctimas que un apóstol de Dios (como él se autoproclama) no puede ser juzgado por sus acciones . También relataron que él y sus asistentes les advertían que negarse a realizar actos sexuales sería ir en contra de la voluntad de Dios .

Fernando González, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que en el caso de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, cuando masturbaba o penetraba a sus víctimas les decía: no te preocupes el papa Pío XII me ha dado permiso porque yo tengo problemas de acumulación de semen, así que no te sientas mal y si te sientes mal te doy la absolución del cómplice , que eso en los términos de la Iglesia católica sería excomunión ipso facto.