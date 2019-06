Víctor Ballinas y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 10 de junio de 2019, p. 4

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseveró que no hay ninguna garantía de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no emprenda nuevas amenazas contra el país”, por lo que pidió actuar con prudencia y no celebrar en exceso el acuerdo alcanzado para que no se impusieran aranceles a México. En entrevista, manifestó: esta ya la pasamos, pero nada sabemos sobre el futuro próximo, tenemos que mantenernos en alerta, en sigilo, con prudencia .

Mientras la bancada de Morena en la Cámara de Diputados anticipó que se podrían reasignar fondos para cumplir los compromisos con Estados Unidos, la del PAN pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador los detalles del acuerdo suscrito.

El coordinador panista, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que México no está en condiciones de ofrecer oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los migrantes , y cuestionó que en las negociaciones no se obtuvo el compromiso de Trump para financiar el desarrollo de Centroamérica”.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, planteó que si el Ejecutivo lo solicita, la cámara podría hacer reasignaciones que permitan cumplir las condiciones impuestas por Estados Unidos de mantener en México a los migrantes en tanto se resuelve su situación en aquel país, y sostener a los elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur.