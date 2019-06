De La Redacción

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, reconoció que hay muchos detalles que los gobiernos de ambos países discutieron durante las negociaciones que mantuvieron la semana pasada y que no se consignaron en la declaración conjunta emitida el viernes en Washington.

Agregó que el despliegue de la Guardia Nacional se incrementará en todo el territorio mexicano a partir de hoy, y gracias a ello, en un mes o mes y medio dará resultados en la frontera sur.

La diplomática mexicana fue entrevistada en el programa Face the Nation de la cadena televisiva CBS. La conductora Margaret Brennan la interrogó sobre la declaración que horas antes hizo el presidente Donald Trump en Twitter, según la cual se acordaron algunas cosas que no se mencionaron en el comunicado de prensa, una en particular. Eso se anunciará en el momento adecuado .

Al respecto, Bárcena dijo que las dos partes seguirán manteniendo conversaciones técnicas y evaluando los compromisos de cooperación con Centroamérica.