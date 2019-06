Xinhua, Sputnik, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 10 de junio de 2019, p. 3

Washington. Al continuar cantando victoria en su juego con México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que su administración dará a conocer detalles adicionales del acuerdo que permitieron al país vecino evitar aranceles. Sin embargo, el premio Nobel de Economía Paul Krugman afirmó que el magnate fingió que ganó e inventa victorias imaginarias .

Se acordaron algunas cosas no mencionadas en el comunicado de prensa (del sábado), una en particular. Eso será anunciado en el momento oportuno , afirmó Trump en una serie de tuits, sin dar detalles.

Ahora va a haber una gran cooperación entre México y Estados Unidos, algo que no existió durante décadas , escribió el presidente, quien agregó que su régimen siempre puede volver a la posición previa de imponer aranceles contra las importaciones mexicanas si eso no ocurre.

Después de varios días de negociaciones en Washington, Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo el viernes para evitar la imposición de aranceles a todas las importaciones mexicanas a partir de hoy.

En su triunfalismo, Trump también indicó el sábado: ¡México ha acordado comenzar a comprar de forma inmediata grandes cantidades de productos de nuestros grandes agricultores patriotas! , aunque eso no fue incluido en la declaración conjunta Estados Unidos-México emitida el viernes y tres funcionarios mexicanos declararon el sábado no tener conocimiento de algún acuerdo aparte y que el comercio agrícola no había sido discutido durante los tres días de negociaciones en Washington, informó Bloomberg.

Al replicar al magnate, Paul Krugman tuiteó lo que dejaba ver entre líneas el tuit de Trump. Traducción: recibí tan poco a cambio de todas mis amenazas que tengo que inventar victorias imaginarias (no hubo trato en productos agrícolas) .

En otro tuit, Krugman afirmó: Por lo que puedo decir, el enfrentamiento con México ha finalizado, por ahora, más o menos como TLCAN/T-MEC (acuerdos de libre comercio): Trump sopló y resopló, los negocios de Estados Unidos lograron transmitir el mensaje de que una guerra comercial sería un desastre y, básicamente, el presidente cedió mientras fingía que ganaba .

En un artículo publicado ayer en The New York Times, al que remitió en sus tuits, Kurgman señaló: “una amenaza de Trump vale lo mismo que una de sus promesas: no hay ninguna razón en particular para creer que la cumplirá.

En cualquier caso, más allá del fiasco con México, la moraleja es que Estados Unidos es ahora menos creíble y menos respetado que hace unas semanas. Y probablemente las cosas se pongan peor , concluyó Krugman.

Como parte del acuerdo, México desplegará a la Guardia Nacional en todo el país para frenar la migración irregular, dando prioridad a su frontera sureña. Estados Unidos expandirá inmediatamente un programa para permitir a los solicitantes de asilo permanecer en territorio mexicano mientras se procesan sus casos.

The New York Times, que citó a funcionarios de ambos países familiarizados con las negociaciones, informó el sábado que el acuerdo consistió en gran parte en acciones que desde hace varios meses México ya había prometido emprender.

Según el rotativo, México se comprometió a desplegar la Guardia Nacional con el fin de frenar el flujo migratorios desde marzo en conversaciones secretas, y el acuerdo para expandir el programa que permite a los solicitantes de asilo permanecer en su territotio mientras se procesan sus casos se alcanzó en diciembre.