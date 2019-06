T

ras intensas negociaciones bilaterales –como Marcelo Ebrard las calificó–, queda claro que el Presidente arrasó, logró todo lo que exigió. Sin embargo, se debe aclarar que el mandatario vencedor de esta trifulca no es Andrés Manuel López Obrador, sino el salvaje de la Casa Blanca, Donald Trump.

A partir de los acuerdos del 7 de junio se acabó la discusión, concluyeron los dimes y diretes: nuestro país no pagará el tan cacareado muro de Trump –aquella amenazante muralla de miles de kilómetros que se construiría a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos–, sino que México aceptó ser el muro que contendrá en su frontera sur a la ola centroamericana y evitará que llegue al vecino del norte, al tiempo que se ha obligado a mantener –en el más amplio sentido del término– en territorio nacional a los migrantes de terceras naciones expulsados por los gringos, en tanto la autoridad judicial de aquella nación decide si les concede asilo o no (y prisa no lleva). Triunfo redondo.

Dice Ebrard que no hay aranceles y salimos con la dignidad intacta . ¿En serio? Basta recordar un recurrente discurso del canciller mexicano (hasta antes del viernes 7): en definitiva no se firmará un acuerdo de tercer país seguro; eso es algo que Estados Unidos sabe que México no aceptaría; cuando hay un tercer país seguro es que existe un acuerdo entre dos países, y en este caso se trata de una medida unilateral de Estados Unidos según su legislación, pero tampoco se plantea suscribir un convenio en ese sentido; deportar a las personas que están en busca de asilo iría contra los derechos humanos de los migrantes, y eso México no lo haría; el límite en las negociaciones es la dignidad de México .