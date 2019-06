E

ste lunes pintaba de color negro. Los analistas estimaban que la cotización del peso podría dispararse a veintitantos por dólar. El tarifazo de 5 por ciento sobre todas las exportaciones de México a Estados Unidos sería aplicado desde hoy. Los daños se repartirían en ambos lados de la frontera, pero muy marcadamente contra los consumidores de ese país porque para ellos significaría un nuevo impuesto sobre sus compras, desde aguacates hasta tequila. Tenía dos opciones el gobierno mexicano: esperar a que los grupos políticos, las empresas y los ciudadanos obligaran a Trump a recular, absorbiendo los daños inherentes, o buscar activamente una salida. La decisión fue que una comisión encabezada por el canciller Marcelo Ebrard se apersonara en Washington a negociar una salida. Cumplió su cometido. La amenaza de Trump se ha conjurado indefinidamente , según escribió el propio Trumpen Twitter. ¿Cuál es el costo-beneficio para nuestro país?

Costo-beneficio