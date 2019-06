A condición del anonimato, un comunero explicó que el alcalde de Los Ramones, el panista Juan Antonio Guajardo Mora, ha sido tibio y no los ha apoyado, aunque asegura que tampoco está de acuerdo con la instalación de la empresa.

Hace unos días los diputados locales Beatriz de los Santos (Morena) y Juan Carlos Ruiz (Partido Acción Nacional), así como los alcaldes de Agualeguas, el panista Ignacio Castellanos; de General Treviño, la panista Elia Hinojosa; de Melchor Ocampo, Omar Ramos, de Nueva Alianza; de Parás, el panista Crescencio Oliveira, y de Cerralvo, el panista Baltazar Martínez Ríos, se reunieron con Raúl Pedraza, titular de la PEDS, para pedirle que la zona natural protegida no se extienda hasta la sierra de Picachos.

Dice que, dado el caso, le entra, pero necesitamos ver que haga algo para estar seguros de que está de acuerdo con nosotros , subrayó.

El comunero agregó que hay un trasfondo político y familiar, pues el diputado federal panista Baltazar Martínez Montemayor, pariente del propietario de Matrimar, apoyó la campaña de Guajardo Mora a la alcaldía.

El legislador federal es padre del alcalde de Cerralvo, Baltazar Martínez Ríos, a quien identifican como ahijado del propietario de la Matrimar, José Santos Martínez Gutiérrez.

El presidente municipal Baltazar Martínez, no ha mencionado ante los medios que su padrino o tío sea el dueño de la empresa que solicitó permiso para extraer piedra en 35 hectáreas.

El comunero reveló que la empresa “ya tiene rato de estar destruyendo el campo. Mucha gente tiene animales que ya no pasean por esos rumbos por el estruendo que hacen cuando dinamitan la sierra para extraer la piedra.

Usan los mantos acuíferos más profundos y el agua ha escaseado más. En el lado de Cerralvo ya están sufriendo las consecuencias; se ha acabado el agua , acusó.

Explicó que los pobladores han estado abasteciéndose de norias de poca profundidad. Advirtió que la pedrera usará el agua del arroyo Las Mojarras, lo que perjudicaría a cientos de habitantes y a más de 700 cabezas de ganado.

A raíz de una denuncia, un tribunal agrario detuvo la instalación de Matrimar, que por la misma vía ha insistido en explotar la zona.