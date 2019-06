Afp y De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 10 de junio de 2019, p. a10

Los Ángeles. Cinco hombres condenados de forma injusta por la presunta violación de una mujer en Nueva York, en 1989, acusaron a Donald Trump de haber puesto precio a sus cabezas , mientras una miniserie de Netflix arroja luz sobre su terrible experiencia, que da origen al nuevo drama de la plataforma: When They See Us, dirigido y escrito por Ava DuVernay.

Trabajamos duro para respetar cada detalle. Mucho amor a los cinco hombres inocentes y a sus familias que compartieron sus historias conmigo. Es su momento. Es su turno , señaló DuVernay, primera directora de cine afroestadunidense postulada al Óscar por Selma.

Reflexionó sobre su decisión de no usar para el título la frase Central Park Five (Los cinco de Central Park). Explicó que el apodo se los dieron “la policía, los fiscales, la prensa…”.

Dijo que lo que a ella le interesaba era humanizar a esos niños y que la gente no viera sólo la etiqueta que habían recibido en estos años.

He tenido un montón de cosas hermosas en mi carrera, pero ninguna ha sido parecida a sentarse detrás de esos cinco hombres en una pequeña sala de proyección; observarlos cuando veían esa historia que hicimos en cuatro años. Lloraron, lloré. Se animaron , contó DuVernay a CBS en días pasados.

Siempre estuve conectada con este caso. Eran adolescentes en Harlem cuando fueron acusados , expresó.

Momento de contar la historia

Uno de ellos señaló que hace años solía desear que pudiéramos llegar al programa de Oprah Winfrey y contar nuestra historia. Ese momento es ahora...

Hace 30 años cinco adolescentes –cuatro negros y un hispano de entre 14 y 16 años– fueron acusados de violar y dejar casi muerta a Trisha Meili, una mujer blanca, ejecutiva de inversiones de 28 años.

Meili, quien sufrió una emboscada cuando había salido a correr, fue hallada moribunda en el parque. Se recuperó gradualmente, pero no logró recordar el ataque, dejando a la policía y los fiscales bajo una intensa presión para encontrar a los atacantes.

La historia cuenta cómo los adolescentes fueron detenidos durante una redada policial en el área e interrogados en profundidad, en general sin la presencia de un abogado o un padre.

El caso dominó los titulares de la prensa. Trump, magnate de los bienes raíces en aquel momento, atizó la indignación pública al pagar anuncios de página completa en diarios en los que se pedía la pena de muerte para los acusados.