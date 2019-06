Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Lunes 10 de junio de 2019, p. 6

La convocatoria para el Campeonato Nacional de raquetbol es clara: el campeón y subcampeón aseguran sus plazas individuales para representar a México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Con esa meta, Alejandro Landa cuenta que se preparó como nunca en su carrera para conseguir un boleto. Jamás había logrado salir monarca en esa competencia; así que se concentró en conseguirlo y terminó en primer lugar en individuales.

Las últimas dos temporadas de la gira internacional de raquetbol profesional han sido las mejores de Landa. Escaló posiciones en la clasificación, se coló entre los mejores ocho; después entre los cinco. La campaña reciente no sólo terminó entre los mejores tres, sino que por primera vez un mexicano consiguió estar como número uno de la clasificación, posición que defendió por varios meses.

Hasta ahí todo ha sido una cosecha constante de objetivos para Landa. Como campeón nacional estaba preparado mental y físicamente para representar a la selección mexicana de la especialidad en Lima, pero el miércoles recibió una noticia inexplicable.