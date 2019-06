No, el sujeto de discusión es, ni más ni menos, el patín del diablo.

l asunto que más parece atraer la atención de los parisienses en la actualidad no es la conmemoración del desembarco en Normandía de la tropa estadunidense hace 75 años. Tampoco la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres, o el campeonato de futbol femenino. Ni la popularidad de tal o cual político. Ni los hospitales en huelga para humanos o las clínicas médicas para salvar y atender gatos, perros, changos, pericos y otros animales que han servido de conejillos de indias en laboratorios y son condenados a la eutanasia en la vejez. Incluso los chalecos amarillos decaen en la atención de los habitantes de París. Aunque inquietan, no son los problemas ecológicos como el calentamiento del planeta o la contaminación el tema actual de reflexiones y polémicas.

La renta de los automóviles eléctricos no tardó en mostrarse poco exitosa.

En fin, Hidalgo, Anne, no nuestro héroe de Independencia, imaginó el uso del patín del diablo ahora eléctrico gracias al progreso de la técnica. El éxito rebasó todas las esperanzas de la alcaldía. Basta poseer uno de esos modernos aparatos de comunicación como el celular o teléfono inteligente cualquiera para ponerla en marcha. Y el individuo trepado en la trotinette eléctrica se desplaza a toda velocidad en calles y banquetas. El patín del diablo dejó de ser un transporte infantil. Sexagenarios y septuagenarios se decidieron a experimentar el sentimiento de poder y gozo que proporciona la sensación de velocidad.

Los dentistas apreciaron al principio el aumento de la clientela. Después, la saturación de sus salas de espera los obligó a sonar la alarma. Los cirujanos vieron llegar a las urgencias personas con fracturas de huesos y no sólo de los usuarios de los patines del diablo eléctricos, sino también de los peatones atropellados incluso en las banquetas. La alcaldía se inclinó por la severidad: se impusieron multas a quienes se desplazaran sobre las condenadas trotinettes por las banquetas como a quienes las abandonasen en ellas al terminar de usarlas. Nada más que los agentes encargados de imponer las multas no eran capaces de identificar al desalmado que la abandonó por la simple y sencilla razón de que no dejó su tarjeta de visita ni otra forma de identificación.

Y el auge de los patines del diablo eléctricos sigue en aumento. Puede incluso observarse a dos o tres personas trepadas en una de las trotinettes tan discutidas, mientras, sin duda, los expertos y científicos de la alcaldía deben estarse quebrando el seso para solucionar la cuestión metafísica de la electricidad aunada al patín del mero diablo.

vilmafuentes22@gmail.com