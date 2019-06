Respecto de los estados que se quedaron sin apoyo federal para sus festivales, explicó que hubo algunos “que decidieron no entrar a la convocatoria del ProFest por adeudos previos con la Secretaría de Cultura; es el caso de Guerrero y Querétaro, si bien hubo participación de municipios de todo el país.

Otra novedad del ProFest, añadió Pablo Raphael, es que se abrió a festivales de primera vez y que se hizo un ejercicio de redistribución del ingreso que no sucedía.

Por ejemplo, por una de esas razones (papeles incompletos) no fue seleccionada ninguna de las dos propuestas que presentó la Fundación Elena Poniatowska Amor AC (FEP), y por adeudos de Michoacán también quedaron fuera el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival de Música Miguel Bernal Jiménez, entre otros.

“También hay un caso que merece una reflexión concreta y por el que la comisión dictaminadora hizo una recomendación a la SC, que es Michoacán, estado que está en proceso de pago de su adeudo, pero no alcanzó a ingresar la documentación necesaria para que pudieran participar el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y el de música Miguel Bernal Jiménez.

La recomendación es que la secretaría explore la posibilidad de solucionar el problema cuando el festival no tiene la responsabilidad del adeudo, pero que no puede entrar a la convocatoria por su vinculación estatal. La misma recomendación se hizo para los festivales de La Ceiba en Tabasco y el festival de cine infantil La Matatena.

Acerca de la Cumbre Tajín, que se realiza en Veracruz, el funcionario dijo que es otro asunto que van a resolver en futuras convocatorias, pues “no participó porque pertenece al primer trimestre y, por cuestiones de temporalidad, no podía inscribirse; hubo varios casos así.

“Las propuestas se atendieron estatalmente, regionalmente y por pertinencia en términos de disciplina, lo que permitirá, además, trabajar en circuitos culturales y que la oferta que se hace a partir de los festivales tenga mayor distribución e itinerancia en el país.

Hubo mucho debate y discusión (en la comisión dictaminadora), pero todas las partes salimos muy satisfechas. Estamos muy contentos de haber pasado de ese modelo de etiquetados, que era muy genérico, a uno con reglas de operación y con un sistema tan pertinente y transparente. Los etiquetados pertenecen a un proceso del pasado.

El funcionario informó que los dos proyectos que presentó la Fundación Elena Poniatowska (uno referente a la vida de la escritora y un festival con la temática de la Luna) no pasaron, tuvieron semáforo rojo, no fueron completos, ya sea en la presentación de propuestas o les faltó algún documento, o su programación; dolorosamente, no cumplieron los requisitos .