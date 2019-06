Al respecto, alumnos de universidades interculturales señalaron que las desventajas presupuestales que enfrentan sus casas de estudio no son el único obstáculo. Magdalena, estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Lengua y Cultura, señala: “primero te tienes que ganar la confianza de la familia. Cuando vine algunos decían ‘no va a poder, que a qué iba si seguro no podría, que yo me iba porque quería salir embarazada y casarme, son cosas que se dicen porque a los mujeres no se nos da esa oportunidad. Solamente los hombres son los que pueden, pero agradezco mucho a mis padres, porque ellos sí me apoyaron”

Vengo de una comunidad totonaca que es muy pequeña y donde hay mucha escasez de recursos, pero es un honor para mí decir que soy la primera universitaria de mi comunidad y de mi familia, porque estar en la universidad y echarle ganas representa tener las herramientas para apoyar a mi pueblo, afirma.