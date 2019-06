Sus límites, sin embargo, no residen únicamente en su programa echeverrista y en su carencia de una estrategia audaz para obtener la independencia real de México y acabar con el proceso de putrefacción del semi-Estado mexicano sino, sobre todo, en que pretende ejecutar la política neodesarrollista de una fracción minoritaria del gran capital nacional que porque está estrechamente entrelazada con las grandes trasnacionales y el capital financiero internacional es totalmente impotente ante el imperialismo.

Sus inadmisibles concesiones a las iglesias (sobre todo a la evangelista) y sus programas sirven además para seguir enriqueciendo a la fracción de grandes capitalistas nacionales que lo apoyan y demuestran en particular que el gobierno de Morena está muy a la derecha del chavismo del último Hugo Chávez.

El gobierno de AMLO es una deslavada versión local del progresismo de los Lula en Brasil y los Kirchner en Argentina con su temor a las movilizaciones sociales que podrían desbordarlo, su teorización sobre el fin de las clases, la unidad nacional y la denominada República Amorosa, su decisionismo verticalista, su tendencia al bonapartismo y al antintelectualismo de los progresistas (recuérdese al primer peronismo de alpargatas sí, libros no o la represión de Dilma Rousseff contra los estudiantes).

bligado por el primitivismo político de algunos comentarios a mi artículo del domingo anterior en el que saludé el nombramiento de Víctor Manuel Toledo y el de otros funcionarios (hubo quien me llegó a acusar de vendido, lambiscón y renegado), reitero lo que vengo escribiendo desde hace años.

Su partido, por último, no es más que una maquinaria electoral mechada de corruptos y oportunistas y no está en condiciones de frenar y someter a una masa en agitación de más de 30 millones de personas que piensan y actúan y esperan cambios reales y que no se desilusionarán pasivamente.

Quienes ven en Morena únicamente continuidad con los gobiernos anteriores y dicen que todos los gobiernos capitalistas son iguales y hasta temen una dictadura dan por sentado, implícitamente, que esos millones de pobres, jubilados, indígenas, campesinos, obreros y estudiantes ni luchan ni combatirán, pues son sólo una especie de borregos, seguidores de un líder. Borran así la contradicción entre López Obrador y quienes los votaron, pero no votaron ni por Alfonso Romo ni por Carlos Slim y tenderán a diferenciarse del gobierno.

Los gobiernos capitalistas no son todos iguales . Entre los actuales, todos capitalistas, de libre mercado de Estado, como el chino o el cubano, hay grandes diferencias que dependen de las relaciones de fuerza entre las clases o las fracciones de clase, de la historia y cultura de cada país y del grado de organización y conciencia de sus trabajadores.

Eso lo saben en Washington que, ante la posible movilización popular, intenta ahora repetir el Pacto de la embajada Lane-Huerta contra el nuevo Madero, que no es su sirviente incondicional y que por eso debe ser defendido de la agresión imperialista y alentado a resistir apoyando las medidas justas que adopte, pero sin cesar de criticarlo.

