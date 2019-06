P

ara estar acorde con dichos, usos y costumbres actuales, valdría la pena recuperar al innombrable , que, para este siglo XXI, que avanza rápidamente, no es otro que el actual inquilino de la Casa Blanca. Si hay algo que le gusta a este fulano, es que se repita su nombre hasta la saciedad. Y ya lo hemos repetido demasiado.

De acuerdo con el lingüista chicano Otto Santana, autor de Juan in a hundred: representation of latinos on Networks News, hay que hacer guerrilla del lenguaje y una manera de hacerlo es evitar nombrarlo. Presidentes hay muchos, es uno más, que finalmente pasará a ser un mal recuerdo.

Y este señor, por medio de su yerno, Jared Kushner, propuso una reforma migratoria para Estados Unidos que promueve la inmigración de personas que tengan calificación profesional, hablen inglés y pasen un examen cívico. En síntesis, un sistema selectivo por puntos.

Por otra parte, vuelve a insistir en los temas punitivos de siempre: en primer lugar el muro fronterizo y que se pongan barreras físicas en 33 lugares donde se ha detectado tráfico de drogas y de personas. En segundo término, que se cancele el programa de preferencia de visas por vínculos familiares con ciudadanos estadunidenses, lo que ha llamado migración en cadena .

Un buen ejemplo de esta migración en cadena es el caso de la Primera Dama Melania, que obtuvo visa de residente al casarse con un estadunidense, luego se naturalizó y esto le permitió traer a sus padres de Eslovenia, con visa preferente, los cuales, finalmente, se naturalizaron, como es natural.

Pero más importante que las propuestas, son la omisiones. La reforma no dice absolutamente nada sobre los dreamers, cerca de 2 millones de migrantes que llegaron de niños o adolescentes a Estados Unidos y están en una especie de limbo legal. Y tampoco dice nada sobre su promesa electoral de deportar a los 12 millones de migrantes en situación irregular, que no ha podido cumplir.

Su propuesta de reforma, no tiene ninguna posibilidad de ser discutida en el Congreso y tampoco afronta los principales problemas que arrastra el sistema migratorio. En vez de enfocarse en el tema principal de la migración irregular, que ya radica en Estados Unidos y requiere de una solución urgente, insiste en el muro y en limitar la migración legal.