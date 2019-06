“Ni Estados Unidos obtuvo lo que quería –un acuerdo para que la nación mexicana fuera tercer país seguro– y México no obtuvo realmente mucho más allá de la no aplicación de los aranceles”, expuso el presidente de la consultora Rozental & Asociados.

En tanto, internacionalistas advirtieron que con el acuerdo alcanzado no hay garantía de que no exista un nuevo ataque del presidente Donald Trump.

México aceptó ser el muro de Estados Unidos con el acuerdo migratorio al que llegaron los gobiernos de ambos países para poner freno a la imposición de aranceles a productos importados desde territorio nacional, consideró el embajador Andrés Rozental y ex subsecretario de Relaciones Exteriores entre 1988 y 1994.

Advirtió que esto es un respiro, no una solución , debido a que, de acuerdo con la declaración, en 90 días habrá una revisión de las medidas y de no registrarse una reducción sensible de los flujos migratorios evidentemente estaríamos nuevamente bajo una amenaza de Estados Unidos .

El diplomático destacó que mientras el gobierno mexica-no nunca quiso aceptar que el vecino del norte militarizara su frontera, ahora hemos aceptado militarizar la frontera de México con Guatemala y Belice .

Rozental agregó que México aceptó hacer el trabajo que correspondía a los estadunidenses. Somos la policía y el muro, sólo que el muro está en la frontera sur (de México) .

La consultora en comercio internacional Ana Leroy opinó que con este acuerdo, cuando la Casa Blanca quiera puede volver a amenazar a México con una nueva escalada de aranceles.