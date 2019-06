Afp

Periódico La Jornada

Domingo 9 de junio de 2019, p. 21

Jerusalén. El embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, consideró que este país tiene derecho a anexionarse al menos algo de la Cisjordania reocupada, comentario que probablemente incrementará las reticencias palestinas al esperado plan de paz estadunidense.

Los palestinos han rechazado el plan antes incluso de que sea presentado, alegando que el gobierno de Donald Trump es demasiado pro Israel.

Los comentarios del embajador David Friedman serán un nuevo golpe al ya maltrecho proceso de paz.

Bajo ciertas circunstancias, creo que Israel tiene derecho a retener algo de Cisjordania, pero no probablemente toda , afirmó en entrevista publicada el sábado por el diario The New York Times.

El alto dirigente palestino Saeb Erekat afirmó que tal principio supondría la complicidad estadunidense con los planes coloniales israelíes .

El establecimiento de un Estado palestino en unos territorios que incluyen Cisjordania, ocupada por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967, fue el eje de los pasados planes de paz para Medio Oriente.