Periódico La Jornada

Domingo 9 de junio de 2019, p. 23

Bahía De Banderas, Nay., Las colillas de cigarro y el carbón de las fogatas que los turistas dejan en la arena afectan el desove de las tortugas de las especies golfina carey, negra y laúd, principalmente en el periodo de incubación, afirmó José de Jesús Arreola, jefe del área de playas limpias del municipio.

La basura más común es la bachicha del cigarro (colilla), hay muchísima. Además, lo que más le pega a las playas es el turismo que acampa, porque dejan muchas lumbradas, mucho carbón, especialmente en las playas de Marcos, San Pancho, Litibú y Cariyeros , explicó.

Durante la limpieza de playa que se realiza con barredoras y cuadrillas de trabajadores que ciernen la arena es donde se detectan las colillas de cigarro y el carbón, añadió el funcionario local.

El carbón contamina y no se desintegra, incluso forma una capa arriba del agua; además calienta la arena, lo que afecta en esta temporada a las tortugas, como ocurre en Nuevo Vallarta y Bucerías, que cuando llegamos temprano a limpiar la arena encontramos a las tortugas desovando , dijo.

Al respecto, Irving Ramírez, biólogo del campamento tortuguero de Nuevo Vallarta, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), detalló que las colillas y el carbón tienen un severo efecto en el periodo de incubación de las tortugas.