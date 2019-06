En esta edición, el maratón presenta un cartel bastante variado , encabezado por Alemán, el rapero mexicano que la está rompiendo no sólo en México, sino en el mundo, y sentimos que es un lugar que se merece , explicó el director de producción, así como por la cantante y productora hondureña-estadunidense Lorely Rodríguez, mejor conocida como Empress Of, una de las apuestas del pop bilingüe, reina de la pista y joven promesa de la música latina alternativa.

En cuento a las bandas locales que participarán –tres de las cuales son elegidas por el público a través de una votación– se trata de Los Fibos (León), con su propuesta de reggae fusión; No somos nadie aún (Zacatecas), con sus ritmos atmosféricos; Hikury Beach (SLP), con su surf enmascarado, y NBTB (Never Been To Budapest), de León, elegida por la producción del festival.

Por otro lado, el encuentro también funge como celebración cultural, por lo que este año ofrece una selección de cortometrajes creados por talento emergente cinematográfico nacional que se exhibirá en el foro Cinema Ltdo una sala del parque que se acondicionó como autocinema .

Los materiales –ficción, documental, animación y experimental– serán elegidos por un jurado. Al mejor trabajo se le entregará una estatuilla del festival y un premio de los patrocinadores de la actividad; la audiencia votará por su favorito y entregará una condecoración.

Además de música y cine, más actividades

Para los amantes del diseño mexicano, se pondrá a su disposición el bazar Pop Up, donde diseñadores de la región, con marcas emergentes locales y nacionales, expondrán su trabajo; asimismo, se ofrecerán diversos talleres. Cada año cambiamos, pero tenemos una oferta que va desde cómo cultivar en tu casa hasta cómo hacer instrumentos musicales , detalló.

También habrá gran variedad gastronómica, que incluye la inauguración de una zona denominada Humo, que es un asado bastante grande para los asistentes que quieran degustar .

Ltdomx “es un festival para toda la familia, relajado y boutique. Para nosotros es súper importante la experiencia de la gente, así que, por más que crezca queremos mantener esa esencia siempre”, detalló el director de producción al señalar que esperan ocho mil personas, mil más que la edición pasada.