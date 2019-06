Sergio Raúl López

Domingo 9 de junio de 2019, p. 6

Descendiente de una familia de braceros originarios de Cotija, Michoacán, el cineasta Rodrigo Reyes recuerda que solía ayudar a su padre, que trabaja en los campos agrícolas de California en los veranos. Llevaba cheques o trabajaba con la gente que empleaba, gracias a lo cual pudo observar, por ejemplo, a cinco migrantes compartiendo una pequeña casa o a señores mayores de edad viviendo solos, alejados de sus familias, o aquel otro que luego de 30 años regresó a su pueblo para morir un mes más tarde o el caso del que sufrió una embolia y falleció porque no quiso ir al médico.

Es como si fueras una máquina que se venció y se va al basurero, pero no. Son seres humanos y hay que tratarlos con dignidad , opina el egresado de estudios internacionales en la Universidad de California en San Diego.

Actualmente, Rodrigo combina el oficio cinematográfico con el de intérprete en los tribunales penales en la zona metropolitana de San Francisco. Le llamó la atención la imagen del macho mexicano que trata de aguantar la dura situación de aislamiento que suele enfrentar, también descubrió que luego de la diabetes y la hipertensión, la tercera enfermedad que afecta a los hombres migrantes es la depresión, así que es un problema muy real.

Para abordar el tema escribió y dirigió su tercer largometraje, Lupe bajo el sol (Lupe Under the Sun, 2016), protagonizado por un sexagenario que toda la vida trabajó en los campos agrícolas californianos, y ahora está retirado, Daniel Muratalla (Lupe) y su esposa, Ana María Muratalla (Gloria), originarios de Rincón de Jaripo, Michoacán, quienes radican actualmente en Merced, California. Es una historia sobre la soledad –incluso si se tiene una pareja de varios años–, el aislamiento, la vida introvertida y las rutinas que no logran evadir la nostalgia por volver al pueblo originario.

Proyección nacional

La cinta es minimalista y de profunda contemplación del personaje, hablada en español aunque filmada totalmente en California; cuenta con fotografía de Justin Chin, edición de Manuel Tsingaris, diseño sonoro de Randy Matuszewski y música de Pablo Mondragón; formó parte de la competencia de largometraje mexicano del 14 Festival Internacional de Cine de Morelia y se estrena en la cartelera mexicana este fin de semana, en la Gira de Exhibición Nacional 3x3 de La Maroma Producciones y Docsmx, en la Cineteca Nacional; después, en más de 30 sedes de 15 estados del país.

La muerte de uno de los abuelos (Lupe) de Muratalla, expuso un pasaje secreto de la vida de quien fue una figura muy fuerte, casi idolatrada de su niñez: durante un lustro no se supo ni de su paradero ni de su actuar, no hubo una sola noticia hasta que un día volvió de Estados Unidos sin mayor posesión que un sombrero nuevo; sin maletas ni dinero para reintegrarse a la vida familiar y sin decir una palabra sobre su larga y misteriosa ausencia.