Domingo 9 de junio de 2019, p. a31

Miguel Layún, jugador de Rayados de Monterrey, reveló que le fue extirpado un tumor maligno y esa fue la causa por la que declinó su participación en la Copa Oro de futbol.

Gracias a Dios, puedo decirles que tuve cáncer, pero ya está curado , compartió Layún en un video que publicó el club regiomontaano en redes sociales, en el que el jugador relata que fue diagnosticado en una revisión médica de rutina, y que hace una semana fue sometido a una intervención quirúrgica para extirparle el tumor.