Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Domingo 9 de junio de 2019, p. 4

Para Sabrina Duque (Guayaquil, 1979), Nicaragua representa un amor inesperado; vivir allá fue una experiencia intensa porque, además de las erupciones volcánicas cotidianas, mis letras también se enardecieron y alcanzaron una profunda pasión por el país .

Así lo expresa Sabrina Duque a propósito de su libro más reciente, VolcáNica, iniciativa que reúne 12 crónicas en torno a la relación de los nicas con sus volcanes; además del fatídico incidente que vivió la periodista y traductora el 18 de abril de 2018, cuando los nietos de la revolución sandinista se manifestaron contra la dictadura del mandatario Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

Tenía el proyecto avanzado cuando gané la beca Michael Jacobs de Crónica Viajera 2018, otorgada por la FNPI-Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y el Hay Festival Cartagena de Indias. Me atraía mucho la idea de vivir en una ciudad edificada en medio de un camino de lava y me parecía enloquecedor que las personas construyeran sobre una caldera , explica en entrevista con La Jornada.

“La idea principal siempre fue escribir sobre la Nicaragua volcánica porque no quería hacerlo sobre el sandinismo, ni sobre Rubén Darío. Durante el primer año que viví en ese país encontré varias historias cuya relación era implícita con los volcanes.

Además de realizar entrevistas, conocer siete volcanes y documentarme, tenía una lista de los tópicos que me gustaría ahondar, como la región donde no hay cráteres o la gente que vive sobre sus muertos, cerca del volcán Casita, zona roja donde no deberían estar, porque es un camposanto.

Sin embargo, a sólo unos temas de terminar su libro, Sabrina Duque presenciaría, el 18 de abril de 2018, el estallamiento de la revolución de los nietos sandinistas.

“El ejemplar cambió literalmente de ruta. No me gustaba hasta entonces abordar temas políticos. Pero por mi formación periodística e información de primera mano tuve que retomar el asunto para mi investigación.