l primer semestre de 2019 trae consigo muchas pésimas sorpresas y mucho crujir de dientes. En cultura, a cinco meses de haberse iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fundaciones e instancias sociales, culturales y hasta de beneficencia médica todavía esperan ser atendidas.

En lo que sí no hay espera posible es en la relación de un Presidente sexenal y su gabinete con la naturaleza. La Tierra no espera. Si tenemos dos gramos de sentido común, todos sabemos que la naturaleza manda. ¿O no lo sabemos? Tal parece que NO, porque en este año de 2019 hemos sido testigos de una temporada de graves incendios forestales no sólo en México, sino en el hemisferio norte. Una tierra deshidratada, una tierra sobre la que no llueve, es terreno fértil para el incendio. Se va secando poco a poco y hasta la atmósfera que la rodea se vuelve combustible.

Todos conocemos el poder destructivo de un incendio y muchos sabemos (algunos por propia experiencia) que controlar un incendio es muy difícil. Pocos gritos de alarma más atemorizadores que ¡Fuego! ¡Fuego! Pocos grupos humanos mejor considerados que los bomberos. El niño que declara de grande, quiero ser bombero es considerado un futuro salvador de la humanidad. Roberto Pedraza, en la Sierra Gorda de Querétaro, se ha convertido en un notable protector de la naturaleza, siembra árboles, los ve crecer y conoce el bosque desde niño (prácticamente ahí nació), lo recorre todos los días y cada incendio es para él una trágica mutilación. Me tocó andar con mis colegas durante casi dos semanas brechando y apagando fuego. Es una sensación fea de impotencia, todo calcinado, el calor brutal y la luz enrarecida por el humo. Y el olor a quemado. México no se merece eso , escribió desesperado.

En este 2019, en Rusia, Canadá e Israel las llamas subieron hasta los bordes de Jerusalén y provocaron la muerte de 42 personas. En Alberta, Canadá, 10 mil personas tuvieron que ser evacuadas en mayo. Sólo en los primeros cuatro meses de este año el Reino Unido sufrió mayores incendios forestales que durante todo 2018. Por culpa de la sequía, California padeció la peor temporada de incendios forestales; provocó la muerte de 80 personas y daños por 12 mil millones de dólares. Estos incendios están íntimamente ligados a un temprano deshielo y a temperaturas excepcionalmente altas que la primavera nos trajo en 2019. Hoy por hoy, en el verano que apenas asoma, el hemisferio norte también vive una intensa temporada de incendios.

Para México, 2019 ha roto marcas de incendios por varias razones: en 2018, nuestra temporada de lluvias fue muy escasa y provocó una intensa sequía con la que iniciamos este año. Desde marzo, temperaturas muy altas propiciaron la peor temporada de incendios en muchos años que se exacerbó ante la poca capacidad de combate de la Comisión Nacional Forestal, resultado del severo recorte presupuestal que el actual gobierno hace al sector ambiental. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó también los recursos del Programa de Empleo Temporal, que en el medio rural acudía a personas de escasos recursos que cavaban brechas abiertas para detener el avance del fuego.

El incendio que sufrió la Sierra Gorda de Querétaro refleja una completa falta de previsión de la actual administración, ya que en vez de fortalecer a Patricia Ruiz Corso y a su equipo, que preveía un año difícil, se recortó el presupuesto destinado a la protección de nuestros bosques demostrando gran falta de visión y mucha imprudencia.