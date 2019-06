El proyecto de ese documento prevé el registro de aspirantes el 22 de junio y el inicio de campañas a partir del 26 de ese mismo mes.

El tope de gasto de los contendientes será de 4 millones de pesos cada uno.

Se prevé la realización de dos debates de candidatos: 17 de julio y 7 de agosto.

La elección del nuevo dirigente del tricolor se realizará el segundo domingo de agosto. Entre los aspirantes se cuentan José Narro, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex titular de la Secretaría de Salud; el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno; los ex gobernadores Ivonne Ortega (Yucatan) y Ulises Ruiz (Oaxaca); José Ramón Martel y Lorena Piñon.