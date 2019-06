Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Sábado 8 de junio de 2019, p. 14

Al concluir el plazo de entrega de opiniones de las comisiones ordinarias a la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo Federal, la Comisión de Cultura no sesionó, pese al compromiso hecho por su presidente, Sergio Mayer, y enviará una opinión que no fue consensuada por los legisladores de ese grupo de trabajo. La forma de solventarlo fue enviar un documento, cuya autoría sería de Mayer, a todos los integrantes del grupo de trabajo para su aval mediante firma.

El jueves no se alcanzó el quorum para sesionar en el grupo de trabajo. El ex actor del espec-táculo Sólo para mujeres adujo que los integrantes de la comisión se encontraban fuera de la Ciudad de México, pero se comprometió a que el mismo día por la tarde noche se conseguiría cumplir con el plazo establecido por la Cámara de Diputados. No fue el caso.

De 46 comisiones, ayer entregaron comentarios la de Ganadería, Ambiente y Comunicaciones.

En la de Ganadería los legislado-res coincidieron en que esta activi-dad exige profundidad en muchas áreas que deben atenderse de mane-ra puntual. Avizora que el programa Crédito Ganadero a la Palabra fortalecerá a pequeños pecuarios y acrecentará cuantitativamente el hato ganadero; sin embargo, consideró necesario incluir a medianos productores en un esquema de repoblamiento de ganado y sustitución de ejemplares enfermos.