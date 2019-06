esarrollo económico no es lo mismo que desarrollo humano. Comprobado está que el desarrollo económico no produce por sí mismo desarrollo humano, pero este último sí es necesario para enfrentar con éxito carencias y adversidades. La riqueza económica ofrece falsa fortaleza; en tanto que la del espíritu, de la mente y de la cultura constituyen la verdadera fortaleza humana.

Otro hecho confuso es que la jefa de Gobierno de la CDMX se ocupe del uniforme de los escolares y –sin pedirles opinión– anuncie con entusiasmo que las niñas podrán usar pantalones y los niños faldas, como si no hubiera asuntos urgentes en qué pensar y ser creativa: como si no hubiera tanto feminicidio impune, como si no desaparecieran a diario niñas y adolescentes que no volvemos a ver jamás, como si la desigualdad entre sexos estuviera hoy todavía en la falda y el pantalón. No debiera ser necesario recordarle que falta agua en 40 por ciento de las escuelas de la capital; que urge revisar cada escuela para evitar otros Rébsamen ; que se requiere un diagnóstico serio de la educación pública en la ciudad. En fin, chacoteo de la izquierda , dudoso compromiso con la niñez capitalina.

PS. La primera mujer que usó pantalones en protesta contra los prejuicios sociales fue la anarquista y escritora puertorriqueña Luisa Capetillo ¡en 1919¡ Ya llovió ¿no?

infanciadestinoes@gmail.com